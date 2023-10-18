«Виннипег» установил клубный антирекорд посещаемости – 11 226 зрителей на матче с «Кингс»

«Виннипег» установил клубный антирекорд посещаемости – 11 226 зрителей.

На игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» арена, вмещающая 15 324 человека, была заполнена только на 73%.

Это худший результат для клуба с момента переезда в Канаду и начала выступлений под нынешним названием (без учета матчей во время действия ковидных ограничений).

«Джетс» проиграли «Кингс» со счетом 1:5.

Дюбуа забил 1-й гол за «Лос-Анджелес» – в гостевом матче против бывшего клуба «Виннипега». Болельщики «Джетс» его освистали