«Виннипег» установил клубный антирекорд посещаемости – 11 226 зрителей на матче с «Кингс»

Теги болельщики Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Хоккей

«Виннипег» установил клубный антирекорд посещаемости – 11 226 зрителей.

На игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» арена, вмещающая 15 324 человека, была заполнена только на 73%.

Это худший результат для клуба с момента переезда в Канаду и начала выступлений под нынешним названием (без учета матчей во время действия ковидных ограничений). 

«Джетс» проиграли «Кингс» со счетом 1:5. 

Дюбуа забил 1-й гол за «Лос-Анджелес» – в гостевом матче против бывшего клуба «Виннипега». Болельщики «Джетс» его освистали

5 комментариев

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vzi
Странно. В Канаде и такая драная посещаемость…
+2
0
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Stillinger
Ответ Gematogen
обратно в Атланту
Ага, там 11 тыс. рекордом будут)
+2
0
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bailen
Наверное дороги замело, не доехали 😊
+1
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Gematogen
обратно в Атланту
+1
0
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Gematogen
Ответ Stillinger
Ага, там 11 тыс. рекордом будут)
😁😁😁
0
0
0
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