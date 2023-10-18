«Виннипег» установил клубный антирекорд посещаемости – 11 226 зрителей на матче с «Кингс»
«Виннипег» установил клубный антирекорд посещаемости – 11 226 зрителей.
На игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» арена, вмещающая 15 324 человека, была заполнена только на 73%.
Это худший результат для клуба с момента переезда в Канаду и начала выступлений под нынешним названием (без учета матчей во время действия ковидных ограничений).
«Джетс» проиграли «Кингс» со счетом 1:5.
Дюбуа забил 1-й гол за «Лос-Анджелес» – в гостевом матче против бывшего клуба «Виннипега». Болельщики «Джетс» его освистали
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