Зайцев впервые в сезоне сыграл за «Чикаго» – 3 хита и 3 блока за 13:16 с «Торонто». В первых 3 матчах клуба он был в запасе

Никита Зайцев впервые в сезоне сыграл за «Чикаго».

31-летний защитник принял участие в матче регулярного чемпионата против « » (4:1).

В первых трех играх «Блэкхокс» в сезоне россиянин был в запасе.

Сегодня Зайцев (13:16, «0») применил 3 силовых приема, сделал 3 блока и допустил 1 потерю.

В концовке первого периода ушел со льда после силового приема форварда «Лифс» Ноа Грегора. За него заступился , вступивший в драку с Грегором. Во втором периоде Зайцев вернулся на лед.