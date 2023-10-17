Зайцев впервые в сезоне сыграл за «Чикаго» – 3 хита и 3 блока за 13:16 с «Торонто». В первых 3 матчах клуба он был в запасе

Теги Торонто Чикаго НХЛ Никита Зайцев Коннор Мерфи Ноа Грегор Хоккей

Никита Зайцев впервые в сезоне сыграл за «Чикаго».

31-летний защитник принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:1). 

В первых трех играх «Блэкхокс» в сезоне россиянин был в запасе. 

Сегодня Зайцев (13:16, «0») применил 3 силовых приема, сделал 3 блока и допустил 1 потерю. 

В концовке первого периода Никита ушел со льда после силового приема форварда «Лифс» Ноа Грегора. За него заступился Коннор Мерфи, вступивший в драку с Грегором. Во втором периоде Зайцев вернулся на лед.

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