Где смотреть Вашингтон – Торонто, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 25 октября
В среду, 25 октября, сыграют Вашингтон и Торонто в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вашингтон – Торонто
- Начало матча запланировано на 01:00 по московскому времени.
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