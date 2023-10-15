Тренер «Торонто» Киф: «К ярким матчам Мэттьюса я привык, но два хет-трика подряд в начале сезона – это потрясающе»

Тренер «Торонто» остался в восторге от второго хет-трика Остона Мэттьюса подряд.

Форвард трижды забил «Монреалю» (6:5 Б) и «Миннесоте» (7:4).

«Это было весело. Конечно, вы не ожидаете, что оформит хет-трик дважды подряд, но я уже привык к тому, что у него бывают яркие матчи, что он оказывает большое влияние.

Но два хет-трика подряд в начале сезона – это потрясающе. Он выглядит так, будто получает удовольствие.

Я никогда не сомневался в мотивации Остона, его трудовой этике, самоотдаче. Он сосредоточен на общей картине, стремится к тому, чтобы стать движущей силой нашей команды», – заявил Шелдон Киф.

У Мэттьюса – два хет-трика в двух матчах. В современной НХЛ лучше начинал сезон только Овечкин