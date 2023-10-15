Тренер «Торонто» Киф: «К ярким матчам Мэттьюса я привык, но два хет-трика подряд в начале сезона – это потрясающе»

Теги Торонто НХЛ Остон Мэттьюс Шелдон Киф Хоккей

Тренер «Торонто» остался в восторге от второго хет-трика Остона Мэттьюса подряд.

Форвард трижды забил «Монреалю» (6:5 Б) и «Миннесоте» (7:4).

«Это было весело. Конечно, вы не ожидаете, что Остон оформит хет-трик дважды подряд, но я уже привык к тому, что у него бывают яркие матчи, что он оказывает большое влияние.

Но два хет-трика подряд в начале сезона – это потрясающе. Он выглядит так, будто получает удовольствие.

Я никогда не сомневался в мотивации Остона, его трудовой этике, самоотдаче. Он сосредоточен на общей картине, стремится к тому, чтобы стать движущей силой нашей команды», – заявил Шелдон Киф.

У Мэттьюса – два хет-трика в двух матчах. В современной НХЛ лучше начинал сезон только Овечкин

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Буррито этому парню за мой счёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al561
Надо отметить, что помимо дежурных голов, когда Остон, как четкий снайпер, оказывается в нужном месте в нужное время и не подводит, он забил несколько несколько неожидаемых, за счет своей синергии интуиции и мастерства.
Вообще начало сезона радует, многие парни уже в отличной форме, привычные аутсайдеры обнулили прошлые неудачи и ринулись в сезон с амбициями, старички показывают, что еще молоды, жизнь бурлит))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий