Тренер «Торонто» Киф: «К ярким матчам Мэттьюса я привык, но два хет-трика подряд в начале сезона – это потрясающе»
Тренер «Торонто» остался в восторге от второго хет-трика Остона Мэттьюса подряд.
Форвард трижды забил «Монреалю» (6:5 Б) и «Миннесоте» (7:4).
«Это было весело. Конечно, вы не ожидаете, что Остон оформит хет-трик дважды подряд, но я уже привык к тому, что у него бывают яркие матчи, что он оказывает большое влияние.
Но два хет-трика подряд в начале сезона – это потрясающе. Он выглядит так, будто получает удовольствие.
Я никогда не сомневался в мотивации Остона, его трудовой этике, самоотдаче. Он сосредоточен на общей картине, стремится к тому, чтобы стать движущей силой нашей команды», – заявил Шелдон Киф.
У Мэттьюса – два хет-трика в двух матчах. В современной НХЛ лучше начинал сезон только Овечкин
Вообще начало сезона радует, многие парни уже в отличной форме, привычные аутсайдеры обнулили прошлые неудачи и ринулись в сезон с амбициями, старички показывают, что еще молоды, жизнь бурлит))