Где смотреть Торпедо – Сибирь, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 18 октября
В среду, 18 октября, сыграют Торпедо и Сибирь в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Нагорный дворец спорта профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торпедо – Сибирь
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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