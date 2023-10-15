У Блэквуда 51 сэйв в дебютном матче за «Сан-Хосе». Это лучший результат в НХЛ с сезона-1955/56

Маккензи Блэквуд совершил 51 сэйв в первом матче после перехода в «Сан-Хосе».

26-летний голкипер присоединился к команде минувшим летом, заключив двухлетний контракт с кэпхитом 2,35 млн долларов.

Этой ночью в матче против « » (1:2 Б) вратарь отразил 51 из 52 бросков. Это лучший результат для дебютанта с сезона-1955/56. По 49 сэйвов делали Мэнни Легаси (1998 год) и (2015 год).

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