У Блэквуда 51 сэйв в дебютном матче за «Сан-Хосе». Это лучший результат в НХЛ с сезона-1955/56

Теги Колорадо Сан-Хосе Мэнни Легаси НХЛ Лоран Броссуа Маккензи Блэквуд Хоккей

Маккензи Блэквуд совершил 51 сэйв в первом матче после перехода в «Сан-Хосе».

26-летний голкипер присоединился к команде минувшим летом, заключив двухлетний контракт с кэпхитом 2,35 млн долларов.

Этой ночью в матче против «Колорадо» (1:2 Б) вратарь отразил 51 из 52 бросков. Это лучший результат для дебютанта с сезона-1955/56. По 49 сэйвов делали Мэнни Легаси (1998 год) и Лоран Броссуа (2015 год).

Подробно со статистикой Блэквуда можно ознакомиться здесь.

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