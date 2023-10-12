Тренер «Сочи» Кокорев: «Хуснутдинов вливается в коллектив. Очень хороший игрок, мы только рады»

Дмитрий Кокорев рассказал о победе над «Нефтехимиком».

«Сочи» победил со счетом 3:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата .

– Хочу сказать, что игру надо начинать с первого периода.

Проспали первый период, половину второго, потом включились и пол-игры отыграли на хорошем уровне. Могли забить с игры – не получилось, но по буллитам выиграли.

Поздравляю всех с победой – болельщиков и команду.

– На ваш взгляд, это вы робко начали или после того, как вы добавили, команда соперника просела? Все-таки она второй день подряд играла.

– Могу сказать только за свою команду, что мы, повторюсь, проспали начало и половину второго периода.

Что касается команды соперника, мы знали, что она проводит вторую игру подряд и говорили, что не надо на это обращать внимания, что она будет играть на победу.

Тем более она выиграла перед этим игру, был психологический подъем.

– Как оцениваете игру ?

– Марат вливается в коллектив. Очень хороший игрок, мы только рады, – сказал главный тренер « » Дмитрий Кокорев.