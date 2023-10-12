Тренер «Сочи» Кокорев: «Хуснутдинов вливается в коллектив. Очень хороший игрок, мы только рады»

Теги Нефтехимик КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Марат Хуснутдинов Хоккей

Дмитрий Кокорев рассказал о победе над «Нефтехимиком».

«Сочи» победил со счетом 3:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хочу сказать, что игру надо начинать с первого периода.

Проспали первый период, половину второго, потом включились и пол-игры отыграли на хорошем уровне. Могли забить с игры – не получилось, но по буллитам выиграли.

Поздравляю всех с победой – болельщиков и команду.

– На ваш взгляд, это вы робко начали или после того, как вы добавили, команда соперника просела? Все-таки она второй день подряд играла.

– Могу сказать только за свою команду, что мы, повторюсь, проспали начало и половину второго периода.

Что касается команды соперника, мы знали, что она проводит вторую игру подряд и говорили, что не надо на это обращать внимания, что она будет играть на победу.

Тем более она выиграла перед этим игру, был психологический подъем.

– Как оцениваете игру Марата Хуснутдинова?

– Марат вливается в коллектив. Очень хороший игрок, мы только рады, – сказал главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев.

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1 комментарий

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Ярославец75
Конечно вы только рады. Получили игрока с нолем очков. Нафига вам бомбардир то? Вы ж привыкли на дне таблицы обитать. Тут в кои то веки шансище появился, Мичков, Борна. Но нафига вам Борна? Нее, Роману Борисычу он нужнее🤣🤣🤡🤡
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