Маззин стал скаутом «Торонто», де-факто завершив карьеру. Из-за травмы защитник не играл с октября прошлого года
Джейк Маззин стал скаутом «Торонто», де-факто завершив карьеру.
Ранее стало известно, что 34-летний защитник пропустит новый сезон НХЛ из-за травмы.
У игрока была диагностирована травма шейного отдела позвоночника, он не играет с 18 октября 2022 года.
Де-факто Маззин завершил карьеру, при этом его контракт с кэпхитом 5,625 миллиона долларов, рассчитанный еще на один сезон, продолжит действовать.
Джейк будет помещен в список травмированных на долгий срок игроков.
Кроме того, «Лифс» назначили бывшего вратаря клубов НХЛ Кертиса Макиленни директором по развитию вратарей.
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