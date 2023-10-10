Маззин стал скаутом «Торонто», де-факто завершив карьеру. Из-за травмы защитник не играл с октября прошлого года

Джейк Маззин стал скаутом «Торонто», де-факто завершив карьеру.

Ранее стало известно, что 34-летний защитник пропустит новый сезон НХЛ из-за травмы.

У игрока была диагностирована травма шейного отдела позвоночника, он не играет с 18 октября 2022 года.

Де-факто Маззин завершил карьеру, при этом его контракт с кэпхитом 5,625 миллиона долларов, рассчитанный еще на один сезон, продолжит действовать.

будет помещен в список травмированных на долгий срок игроков.

Кроме того, «Лифс» назначили бывшего вратаря клубов НХЛ Кертиса Макиленни директором по развитию вратарей.