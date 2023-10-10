«Питтсбург» забрал Людвига с драфта отказов «Флориды». Защитник с 0 матчей в НХЛ начнет сезон в основе

Теги переходы Питтсбург Флорида НХЛ АХЛ Джон Людвиг Хоккей

«Питтсбург» забрал защитника Джона Людвига с драфта отказов «Флориды».

23-летний защитник был включен в основной состав клуба перед стартом сезона.

Игрок, выбранный «Пантерс» под 69-м номером на драфте НХЛ-2019, пока не провел ни одного матча в лиге. 

У Людвига подписан двусторонний контракт на следующие два сезона с зарплатой на уровне НХЛ 775 тысяч долларов. 

В прошлом сезоне он провел 54 матчах в АХЛ за «Шарлотт» и набрал 17 (3+14) очков при полезности «+18» и 72 минутах штрафа. В 7 играх плей-офф добавил 2 (0+2) балла. 

Людвиг – уроженец Чехии. Его отец Ян провел 314 матчей в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Баффало» в 1980-е годы. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий