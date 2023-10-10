«Питтсбург» забрал Людвига с драфта отказов «Флориды». Защитник с 0 матчей в НХЛ начнет сезон в основе

«Питтсбург» забрал защитника Джона Людвига с драфта отказов «Флориды».

23-летний защитник был включен в основной состав клуба перед стартом сезона.

Игрок, выбранный «Пантерс» под 69-м номером на драфте НХЛ-2019, пока не провел ни одного матча в лиге.

У Людвига подписан двусторонний контракт на следующие два сезона с зарплатой на уровне НХЛ 775 тысяч долларов.

В прошлом сезоне он провел 54 матчах в за «Шарлотт» и набрал 17 (3+14) очков при полезности «+18» и 72 минутах штрафа. В 7 играх плей-офф добавил 2 (0+2) балла.

Людвиг – уроженец Чехии. Его отец Ян провел 314 матчей в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Баффало» в 1980-е годы.