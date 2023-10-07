Форвард «Северстали» Муханов забил 2-й гол в КХЛ, Давыдов сделал 10 передач в 14 играх. «Авангард» в обменах получил Гераськина (3 шайбы) и Соловьева (0 игр в КХЛ)

Экс-форвард «Авангарда» Тимур Муханов забил второй гол в КХЛ.

18-летний нападающий « » забросил шайбу в игре Фонбет чемпионата против «Сочи» (10:1).

набрал 3 (2+1) очка в 13 играх чемпионата при среднем игровом времени 8:56.

В прошедшее межсезонье «Авангард» обменял форварда в «Северсталь» и получил взамен Игоря Гераськина, который в этом сезоне набрал 7 (3+4) баллов в 14 матчах.

Также в том же межсезонье «Авангард «обменял защитника Тимофея Давыдова в «Северсталь» на Дмитрия Соловьева.

21-летний Давыдов набрал 10 (0+10) очков при полезности «плюс 8» в 14 матчах сезона при среднем игровом времени 21:34.

Соловьев в этом сезоне еще не играл за « » – он выступает в ВХЛ за фарм-клуб.