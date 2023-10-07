Форвард «Северстали» Муханов забил 2-й гол в КХЛ, Давыдов сделал 10 передач в 14 играх. «Авангард» в обменах получил Гераськина (3 шайбы) и Соловьева (0 игр в КХЛ)

Теги Авангард Северсталь видео КХЛ Игорь Гераськин Тимофей Давыдов Тимур Муханов Хоккей

Экс-форвард «Авангарда» Тимур Муханов забил второй гол в КХЛ.

18-летний нападающий «Северстали» забросил шайбу в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (10:1).

Тимур Муханов набрал 3 (2+1) очка в 13 играх чемпионата при среднем игровом времени 8:56.

В прошедшее межсезонье «Авангард» обменял форварда в «Северсталь» и получил взамен Игоря Гераськина, который в этом сезоне набрал 7 (3+4) баллов в 14 матчах.

Также в том же межсезонье «Авангард «обменял защитника Тимофея Давыдова в «Северсталь» на Дмитрия Соловьева.

21-летний Давыдов набрал 10 (0+10) очков при полезности «плюс 8» в 14 матчах сезона при среднем игровом времени 21:34.

Соловьев в этом сезоне еще не играл за «Авангард» – он выступает в ВХЛ за фарм-клуб.

5 комментариев

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Антон Фёдоров
ну.. Гераськин это плюс. но, всё остальное... заиграли парни, слава богу. в этом авнгарде, при таком самодурстве в тренерском штабе, врядли. Хартли не давал играть молодым, блин Кравец в принципе тоже получается. привет, нашему "фанату" Кожевникову
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Lux_Vid Александров
есть соображения по этому поводу?
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pavelrytov@icloud.com
Давыдов +8? Вау! Визуально по обзорам часто пропускали в его смены. Хартли подпускал к основе постепенно, но там Каски, Береглазов, Емелин, Покка, Шарипзянов, ну куда ему там пробиться в состав. А в Сверстали дают играть, удачи им обоим
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Антон Фёдоров
Ответ Антон Фёдоров
ну.. Гераськин это плюс. но, всё остальное... заиграли парни, слава богу. в этом авнгарде, при таком самодурстве в тренерском штабе, врядли. Хартли не давал играть молодым, блин Кравец в принципе тоже получается. привет, нашему "фанату" Кожевникову
кроме Гуляева и... Холодилина никого.
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Александр Базилий
Ответ Антон Фёдоров
ну.. Гераськин это плюс. но, всё остальное... заиграли парни, слава богу. в этом авнгарде, при таком самодурстве в тренерском штабе, врядли. Хартли не давал играть молодым, блин Кравец в принципе тоже получается. привет, нашему "фанату" Кожевникову
У Кравеца Гуля во второй паре) только разве что его бы во вторую бригаду большинства вместо кэпа, или вообще в первую. И разделить их с Шулаком!!! Двух атакующих защитников в одну пару это нонсенс!

Плюсом Рейнгардта, Муру и Холода подключают
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