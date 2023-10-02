Тренер «Сочи» Кокорев: «СКА – быстрая команда, выглядят мощно, но мы выдержали. Болельщик пошел на хоккей – было бы счастье видеть полный дворец»

Дмитрий Кокорев поделился эмоциями после победы «Сочи» на СКА.

«Сочи» обыграл СКА (5:4) в матче Фонбет чемпионата .

– Настраивались играть с хорошей командой. Команда СКА выглядит здорово, мощно, быстрая команда.

Что касается игры, неплохой первый период – немножко там подсказали некоторые моменты.

Во втором, к сожалению, чаще запирали нас в зоне, мы больше играли в обороне. Хорошие получились контратаки, мы забили голы, хорошие голы, ну и в концовке валидольная игра получилась.

Счет был в нашу пользу, вели в две шайбы, но СКА все забивал и забивал, и мы должны были обороняться.

Мы выдержали, парни молодчики! Всех поздравляю с победой! Болельщиков и команду с победой!

– Как вы оцените атмосферу на трибунах? Действительно ли стало больше болельщиков и они стали яростнее поддерживать «Сочи»?

– Однозначно, болельщик пошел на хоккей, и мы очень этому рады. Хотелось бы видеть в этом сезоне полный дворец.

Это было бы, думаю, счастье для всего города, для нашей команды.

В любом случае еще раз приглашаю на наши игры. Мы играем для вас, стараемся побеждать, поэтому все на хоккей! – сказал главный тренер « » Дмитрий Кокорев.

Матч «Сочи» – СКА посетили 6595 зрителей.