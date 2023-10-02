Тренер «Сочи» Кокорев: «СКА – быстрая команда, выглядят мощно, но мы выдержали. Болельщик пошел на хоккей – было бы счастье видеть полный дворец»
Дмитрий Кокорев поделился эмоциями после победы «Сочи» на СКА.
«Сочи» обыграл СКА (5:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Настраивались играть с хорошей командой. Команда СКА выглядит здорово, мощно, быстрая команда.
Что касается игры, неплохой первый период – немножко там подсказали некоторые моменты.
Во втором, к сожалению, чаще запирали нас в зоне, мы больше играли в обороне. Хорошие получились контратаки, мы забили голы, хорошие голы, ну и в концовке валидольная игра получилась.
Счет был в нашу пользу, вели в две шайбы, но СКА все забивал и забивал, и мы должны были обороняться.
Мы выдержали, парни молодчики! Всех поздравляю с победой! Болельщиков и команду с победой!
– Как вы оцените атмосферу на трибунах? Действительно ли стало больше болельщиков и они стали яростнее поддерживать «Сочи»?
– Однозначно, болельщик пошел на хоккей, и мы очень этому рады. Хотелось бы видеть в этом сезоне полный дворец.
Это было бы, думаю, счастье для всего города, для нашей команды.
В любом случае еще раз приглашаю на наши игры. Мы играем для вас, стараемся побеждать, поэтому все на хоккей! – сказал главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев.
Матч «Сочи» – СКА посетили 6595 зрителей.
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