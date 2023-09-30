Гераськин после 0:6 от «Динамо»: «Наши агрессивные действия – это хорошо, но нужно начать забрасывать шайбы»
Игорь Гераськин прокомментировал поражение от «Динамо» (0:6).
– Сложно комментировать. Мы часто удалялись. «Динамо», имея в составе много мастеровитых игроков, реализовывало эти удаления.
Ну и наша игра в атаке – мы не вообще ничего не забили, с нулем заброшенных шайб выигрывать матчи очень тяжело.
– Матч действительно был жесткий, много стыков и удалений. Как игра воспринималась скамейкой?
– Перед матчем мы всей командой договорились, что будем играть агрессивно, без прокатов. Старались именно так действовать, но главное в любой игре – голы.
Наши агрессивные действия – это, конечно, хорошо, но нужно начать забрасывать шайбы.
– При такой поддержке проигрывать, наверное, вдвойне обиднее?
– За меня болели родители, родственники и друзья, да и просто фанаты «Авангарда». Огромное спасибо всем за поддержку, очень жаль, что не получилось порадовать всех, кто за нас переживал, – сказал нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин.
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