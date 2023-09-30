Гераськин после 0:6 от «Динамо»: «Наши агрессивные действия – это хорошо, но нужно начать забрасывать шайбы»

Теги Авангард КХЛ Динамо Матч ТВ Игорь Гераськин Хоккей

Игорь Гераськин прокомментировал поражение от «Динамо» (0:6).

– Сложно комментировать. Мы часто удалялись. «Динамо», имея в составе много мастеровитых игроков, реализовывало эти удаления.

Ну и наша игра в атаке – мы не вообще ничего не забили, с нулем заброшенных шайб выигрывать матчи очень тяжело.

– Матч действительно был жесткий, много стыков и удалений. Как игра воспринималась скамейкой?

– Перед матчем мы всей командой договорились, что будем играть агрессивно, без прокатов. Старались именно так действовать, но главное в любой игре – голы.

Наши агрессивные действия – это, конечно, хорошо, но нужно начать забрасывать шайбы.

– При такой поддержке проигрывать, наверное, вдвойне обиднее?

– За меня болели родители, родственники и друзья, да и просто фанаты «Авангарда». Огромное спасибо всем за поддержку, очень жаль, что не получилось порадовать всех, кто за нас переживал, – сказал нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий