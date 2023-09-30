Игорь Гераськин прокомментировал поражение от «Динамо» (0:6).

– Сложно комментировать. Мы часто удалялись. « », имея в составе много мастеровитых игроков, реализовывало эти удаления.

Ну и наша игра в атаке – мы не вообще ничего не забили, с нулем заброшенных шайб выигрывать матчи очень тяжело.

– Матч действительно был жесткий, много стыков и удалений. Как игра воспринималась скамейкой?

– Перед матчем мы всей командой договорились, что будем играть агрессивно, без прокатов. Старались именно так действовать, но главное в любой игре – голы.

Наши агрессивные действия – это, конечно, хорошо, но нужно начать забрасывать шайбы.

– При такой поддержке проигрывать, наверное, вдвойне обиднее?

– За меня болели родители, родственники и друзья, да и просто фанаты «Авангарда». Огромное спасибо всем за поддержку, очень жаль, что не получилось порадовать всех, кто за нас переживал, – сказал нападающий « » .