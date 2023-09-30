Гераськин о 4 поражениях «Авангарда» и 0:6 от «Динамо»: «Стечение обстоятельств. С физикой и психологией все в порядке, будем переламывать тенденцию»

Игорь Гераськин назвал серию неудач «Авангарда» стечением обстоятельств.

Разгромное поражение от « » (0:6) стало для омского клуба четвертым подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– В чем причина серии выездных поражений « »?

– Я не думаю, что наши поражения происходят из‑за недостатка в физической подготовке, с этим у команды все в порядке, не могу назвать причиной и психологическую составляющую. Наверное, наши выездные поражения – стечение обстоятельств. Будем стараться переламывать эту тенденцию.

– Есть много способов вывести команду из кризиса, например, устроить совместный выезд на природу или поход в кино. Нужно ли в «Авангарде» устроить такое мероприятие?

– Конечно, нам нужно выбираться из ситуации, в которой оказалась команда, предпринимать какие‑то шаги, возможно, наши тренеры сделают что‑то похожее на небольшое сплочение, – сказал форвард омичей.