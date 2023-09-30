Брэндон Макмиллан перейдет в «Куньлунь» («Чемпионат»)

Форвард Брэндон Макмиллан перейдет в «Куньлунь».

Как сообщает «Чемпионат», срок контракта с 33-летним игроком будет рассчитан до конца текущего сезона.

Макмиллан уже выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ. Ранее канадский нападающий играл за «Медвешчак», «Торпедо», рижское «Динамо», «Авангард» и «Нефтехимик».

Он сыграл 239 матчей в лиге и набрал 103 (52+51) балла.

Последние 2 сезона Макмиллан играл за «Амбри-Пиотту». В сезоне-2022/23 он отметился 10 (7+3) очками в 40 играх.