«Торпедо» начало сотрудничать со школой «Витязя». В ней воспитывались Панарин, Мирошниченко, Подколзин, Прохоркин, Хуснутдинов

Теги Витязь Торпедо Александр Харламов КХЛ детский хоккей Хоккей

«Торпедо» подписало договор о сотрудничестве со школой «Витязя».

Нижегородцы объявили о подписании договора о сотрудничестве с молодежной командой «Хорс Подольск» и СШОР «Витязь».

«Согласно договору, взаимодействие сторон будет направлено на выявление талантливых и перспективных воспитанников с последующим привлечением их в структуру нижегородского клуба, повышение уровня специальной подготовки детских тренеров, взаимный обмен игроками для их дальнейшего развития и создание наиболее благоприятных условий для привлечения и подготовки юных хоккеистов.

В соответствии с оговоренными условиями, «Торпедо» получит право заключать первые профессиональные контракты с выпускниками школы «Витязь».

Помимо этого, нижегородская команда сможет делегировать в школу «Витязя» юных хоккеистов для участия в Открытом Первенстве Москвы, а также в команду «Хорс Подольск», выступающую в Первенстве НМХЛ.

При этом тренеры обеих сторон смогут совместно наблюдать за занятиями и соревнованиями, обмениваясь мнениями и принимая общие решения», – сообщили в клубе.

«Подольская школа открыла для хоккейного мира немало талантов первой величины. В свое время через нее прошли такие хоккеисты, как Артемий Панарин, Николай Прохоркин, Василий Подколзин, Иван Мирошниченко, Марат Хуснутдинов и многие другие.

И мы рады принять такую богатую на ярких выпускников школу, обладающую отличной инфраструктурой, в семью нашего клуба.

В данный момент там выступает немало талантливых юниоров, вызываемых в сборные Федеральных округов по своему возрасту. Рассчитываем совместными усилиями довести их до высокого профессионального уровня.

Также мы получим возможность отправлять юных нижегородских хоккеистов для оттачивания мастерства в очень высокое по своему уровню Открытое Первенство Москвы.

А те, кто уже находится на подходе к молодежной команде, смогут получить практику и необходимый опыт, выступая за команду «Хорс Подольск» в Первенстве НМХЛ.

Уверен, что это сотрудничество получится продуктивным для всех участвующих сторон и откроет для нашего хоккея немало новых ярких талантов», – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

6 комментариев

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Евгений Исаев
Вот она - игра на опережение и на перспективу от профессора! Ларионов бесподобен в своей стратегии формирования команды! Молодец!!!
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Фёдор Кузнецов
Странно, почему не с Витязем сотрудничество?
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Sony B
Нижний Новгород мало помалу становиться спорт регионом!
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Snow11
Осталось тренеров найти с пониманием хоккея как у Ларионова, а не замшелых физруков не желающих учится и развиваться, которые только и могут бабосы с родителей стричь и кричать про великую российскую школу!
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