Форвард «Аризоны» Джош Доун сделал хет-трик в выставочном матче с «Сент-Луисом». Это сын многолетнего капитана «Койотис»

Форвард «Аризоны» Джош Доун сделал хет-трик в выставочном матче с «Сент-Луисом».

Игроки «Койотис», которые не поехали с командой в Австралию, сегодня провели выставочные матчи с « » двумя составами.

В игре, проходившей в городе Уичита (штат Канзас), « » одержала победу со счетом 5:1. Хет-трик сделал 21-летний нападающий Джош Доун – сын многолетнего капитана «койотов» .

Доун-младший был задрафтован клубом под общим 37-м номером в 2021 году. Он подписал контракт новичка с клубом в прошлом году после выступлений за университет Аризоны в NCAA (38 очков в 39 играх в прошлом сезоне, 16+22).

В прошлом сезоне хоккеист также провел 14 матчей в АХЛ за «Тусон» и набрал 6 (3+3) очков.