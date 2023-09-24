Форвард «Аризоны» Джош Доун сделал хет-трик в выставочном матче с «Сент-Луисом». Это сын многолетнего капитана «Койотис»

Теги выставочные матчи Сент-Луис Аризона Шейн Доун НХЛ Хоккей

Форвард «Аризоны» Джош Доун сделал хет-трик в выставочном матче с «Сент-Луисом».

Игроки «Койотис», которые не поехали с командой в Австралию, сегодня провели выставочные матчи с «Сент-Луисом» двумя составами. 

В игре, проходившей в городе Уичита (штат Канзас), «Аризона» одержала победу со счетом 5:1. Хет-трик сделал 21-летний нападающий Джош Доун – сын многолетнего капитана «койотов» Шейна Доуна

Доун-младший был задрафтован клубом под общим 37-м номером в 2021 году. Он подписал контракт новичка с клубом в прошлом году после выступлений за университет Аризоны в NCAA (38 очков в 39 играх в прошлом сезоне, 16+22). 

В прошлом сезоне хоккеист также провел 14 матчей в АХЛ за «Тусон» и набрал 6 (3+3) очков. 

1 комментарий

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Maxim Shumov
Круто будет, если примет эстафету от бати и тоже останется в Койотс
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