Где смотреть Салават Юлаев – Металлург Мг, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 29 сентября
В пятницу, 29 сентября, сыграют Салават Юлаев и Металлург Мг в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Уфа-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать каналы KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Салават Юлаев – Металлург Мг
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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