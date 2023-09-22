Ничушкин об отъезде из «Колорадо» по ходу плей-офф: «Семейные обстоятельства. Там нет ничего интересного. Стоит закрыть эту тему»

Валерий Ничушкин высказался о своем отъезде из «Колорадо» по ходу плей-офф.

«Это были семейные обстоятельства. Я знаю, что вы, ребята, хотите найти что-нибудь, но там нет ничего интересного. Я думаю, нам следует закрыть эту тему. Сейчас новый сезон. Мы должны сосредоточиться на нем», – сказал .

28-летний форвард не стал отвечать на вопросы о женщине, которую якобы нашли в его номере в отеле в Сиэтле.

«Я же сказал вам, давайте закроем это. Я не хочу об этом говорить. Если бы мы вышли в следующий раунд, я бы сыграл, наверное», – сказал россиянин.

Форвард «Эвеланш» пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда « » в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Российский хоккеист покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. После этого он больше не выходил на лед.

Полиция Сиэтла и ранее сообщили, что не ведут расследование инцидента с Ничушкиным. Контракт игрока с кэпхитом 6,125 миллиона долларов рассчитан еще на 7 сезонов.

Отмечается, что врач команды, фигурировавший в полицейском отчете как свидетель, обнаруживший женщину в номере, уже не работает в клубе.