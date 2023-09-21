Алексей Кудашов: «После нескольких побед наступают настроения, что можно легко добиваться результата. Мы ломаем эту психологию, боремся с этим»

Алексей Кудашов подвел итоги матча «Динамо» против «Амура» (2:1 ОТ).

«Динамо» выиграло шестой матч подряд.

– Тяжелая, плотная игра. Соперник организованный, здорово играет в обороне, зрители его подбадривали, атмосфера заряженная. Поэтому двумя очками мы довольны.

Вначале играли академично, думали, легкая прогулка будет, а в итоге получилась боевая игра. Был акцент на игроцкую часть, а надо было еще и работать, забирать нейтральные шайбы.

Столкновения, единоборства… вот этот аспект пришел только во втором периоде. Мы ломаем эту психологию, когда после нескольких побед наступают такие настроения, что можно легко добиваться результата. Ведь наоборот, после серии побед на тебя настраиваются дополнительно, все хотят тебя обыграть. С этим мы сейчас боремся.

– Без штрафа у соперника было тяжело?

– Если соперник не грубит, надо его заставить. Двигались недостаточно хорошо. Соперник сыграл чисто, придраться не к чему. Но мы сами виноваты: плохо двигались. Сложности не создавали, – сказал главный тренер «Динамо» .

«Динамо» выиграло 6-й матч подряд