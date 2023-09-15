«Авангард» о приглашении на матчи пассажиров рейса Сочи – Омск: «Подумали, что им нужны положительные эмоции. Чтобы прийти в себя и снова почувствовать вкус к жизни»

Теги Авангард болельщики происшествия КХЛ Герман Чистяков Матч ТВ Хоккей

«Авангард» объяснил идею с приглашением на матч пассажиров рейса Сочи – Омск.

Утром 12 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с 159 пассажирами на борту совершил удачную экстренную посадку в Новосибирской области. Пилоты сумели посадить лайнер на поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы.

Руководство «Авангарда» пригласило пассажиров и экипаж рейса на домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (14 сентября, 4:3 ОТ) и «Нефтехимиком» (16 сентября). 

«Мы подумали, что положительные эмоции, которые мы точно всегда дарим на нашей арене, это то, что им нужно. Чтобы немножко прийти в себя и снова почувствовать вкус к жизни.

Поэтому быстренько решили и позвали. И очень рады, что среди них оказались и болельщики «Авангарда», которые поддерживают клуб», – сказал Герман Чистяков. 

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1 комментарий

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Mistic69
По-человечески хороший поступок!
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aalto
если ничего не изменится уже в следующем сезоне команды кхл будут ездить на выезд на поездах, т.к. все самолеты будут посажены в кукурузу)
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