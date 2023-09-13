Вратарь минского «Динамо» Колосов об удалении за сдвиг ворот в Казани: «Они вообще не стоят! Лайнсмен говорит: «Да, я вижу, но постарайся их не двигать»

Вратарь минского «Динамо» раскритиковал крепление ворот на арене «Ак Барса».

Белорусский клуб проиграл казанцам (1:2 ОТ) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что можешь сказать по игре с « »?

– Наша команда хорошо играла. Перебросали соперника, в каких-то моментах переигрывали их. Не повезло в овертайме, обидное поражение.

– В первом периоде ты три раза сдвигал ворота. Ранее в матче с «Сочи» аналогичная проблема была у их вратаря Бердина. Проблема с воротами?

– Они вообще не стоят! Первый раз я их сдвинул, мне дали предупреждение. Во второй раз удалили. В третий раз уже линейный подъезжает и говорит: «Да, я вижу, что они вообще не стоят, но постарайся не двигать их вообще».

Когда каждый технический элемент выполняешь, ты постоянно касаешься штанги. Вообще правильно играть «через штангу». Но это не ко мне вопросы, надо к арене обращаться, что плохо ворота ставят.

– У тебя очень длинные волосы. Сколько отращивал их? Мешают ли в игре?

– Да никак не ухаживаю. Год отращивал, наверное. Долго так хожу уже, лет пять. Постоянно приходится снимать шлем во время игры, потому что волосы на лицо падают. Все замечают, спрашивают про них, – сказал .