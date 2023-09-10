Илья Набоков о 1-й победе в КХЛ: «Показалось, что «Металлург» бился раза в 3 лучше, чем обычно. Буллиты Разина пока не помогли»
Илья Набоков высказался о первой победе в КХЛ.
20-летний вратарь «Металлурга» отразил 23 броска из 26 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3).
– Эмоции только положительные. Очень ждал эту игру. Ждал, когда все же выйду в качестве стартового вратаря, когда будет моя на первая победа в КХЛ. Пока чувствую небольшое опустошение, думаю, чуть попозже уже придет осознание, что цель выполнена. Идем дальше.
– Почему все-таки три шайбы залетели в твои ворота?
– Было тяжело, всего лишь третья игра, давно не играл. Немного волновался, где-то нервничал. После первого периода немного успокоился и уже с холодной головой вышел дальше играть.
– Что скажешь об игре партнеров?
– Мне показалось, что команда сегодня билась раза в три лучше, чем обычно. Парни очень помогли мне, ловили на себя много шайб. Благодарен им за помощь.
– Андрей Разин бьет тебе буллиты на тренировках. Это как-то помогло?
– Пока нет, в случае с первым голом был выход один в ноль, поэтому будем еще тренироваться, – сказал Набоков.
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