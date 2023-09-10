Илья Набоков о 1-й победе в КХЛ: «Показалось, что «Металлург» бился раза в 3 лучше, чем обычно. Буллиты Разина пока не помогли»

Илья Набоков высказался о первой победе в КХЛ.

20-летний вратарь « » отразил 23 броска из 26 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с « » (4:3).

– Эмоции только положительные. Очень ждал эту игру. Ждал, когда все же выйду в качестве стартового вратаря, когда будет моя на первая победа в КХЛ. Пока чувствую небольшое опустошение, думаю, чуть попозже уже придет осознание, что цель выполнена. Идем дальше.

– Почему все-таки три шайбы залетели в твои ворота?

– Было тяжело, всего лишь третья игра, давно не играл. Немного волновался, где-то нервничал. После первого периода немного успокоился и уже с холодной головой вышел дальше играть.

– Что скажешь об игре партнеров?

– Мне показалось, что команда сегодня билась раза в три лучше, чем обычно. Парни очень помогли мне, ловили на себя много шайб. Благодарен им за помощь.

– бьет тебе буллиты на тренировках. Это как-то помогло?

– Пока нет, в случае с первым голом был выход один в ноль, поэтому будем еще тренироваться, – сказал .