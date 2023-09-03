Ожиганов об 1:2 со СКА: «Начало мандражное, волновался, принципиальная игра. Холодной головы не хватило. Динамика у нас положительная»
Игорь Ожиганов высказался о поражении «Динамо» от СКА (1:2).
Для обоих клубов матч стал первым в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Начало для меня было мандражное. Волновался, была принципиальная игра для меня. Первые десять минут, наверное, волновался. Дальше игра была под нашим контролем, создали много моментов, больше играли в чужой зоне. Они реализовали свои моменты, а мы - нет. Из этого сложился окончательный результат.
– Первые два периода «Динамо» контролировало ход встречи, но в третьем все изменилось. С чем это связано?
– Нам надо было отыгрываться, они строго играли от обороны - выбрасывали шайбу и строились в средней зоне. Вот и весь хоккей в третьем периоде. Очень тяжело было проходить этот забор.
– Второй период удался «Динамо» больше всего. Вы создали много моментов в чужой зоне, но не реализовали их. Это был ключевой момент?
– У меня было два хороших момента, у команды тоже были возможности. Желание хорошо сыграть сегодня перехлестнуло, не хватило холодной головы, в том числе лично мне.
– У «Динамо» много хороших игроков. Есть уверенность, что сезон получится хорошим?
– Конечно! Всем очевидно, что у нас хороший состав, на каждой позиции подобраны отличные игроки. Можно добиваться высоких целей.
– Видите улучшения в игре команды?
– Ну вы в Уфе нас видели? И как мы сегодня выглядели. Думаю, динамика идет положительная, – сказал защитник бело-голубых.
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