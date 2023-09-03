Ожиганов об 1:2 со СКА: «Начало мандражное, волновался, принципиальная игра. Холодной головы не хватило. Динамика у нас положительная»

Теги СКА КХЛ Динамо Игорь Ожиганов Матч ТВ Хоккей

Игорь Ожиганов высказался о поражении «Динамо» от СКА (1:2).

Для обоих клубов матч стал первым в новом Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Начало для меня было мандражное. Волновался, была принципиальная игра для меня. Первые десять минут, наверное, волновался. Дальше игра была под нашим контролем, создали много моментов, больше играли в чужой зоне. Они реализовали свои моменты, а мы - нет. Из этого сложился окончательный результат.

– Первые два периода «Динамо» контролировало ход встречи, но в третьем все изменилось. С чем это связано?

– Нам надо было отыгрываться, они строго играли от обороны - выбрасывали шайбу и строились в средней зоне. Вот и весь хоккей в третьем периоде. Очень тяжело было проходить этот забор.

– Второй период удался «Динамо» больше всего. Вы создали много моментов в чужой зоне, но не реализовали их. Это был ключевой момент?

– У меня было два хороших момента, у команды тоже были возможности. Желание хорошо сыграть сегодня перехлестнуло, не хватило холодной головы, в том числе лично мне.

– У «Динамо» много хороших игроков. Есть уверенность, что сезон получится хорошим?

– Конечно! Всем очевидно, что у нас хороший состав, на каждой позиции подобраны отличные игроки. Можно добиваться высоких целей.

– Видите улучшения в игре команды?

– Ну вы в Уфе нас видели? И как мы сегодня выглядели. Думаю, динамика идет положительная, – сказал защитник бело-голубых. 

6 комментариев

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Приорат70
Бгг, "возили". Не три, а только во втором, не возили, а владели инициативой, и то с контролем шайбы по углам. Поленья может и возили после игры в качестве премии за успешное начало чемпионата
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Вольфсбург
Ответ Machine Head
Игра есть и это главное ! Три периода возили поленья . От тебя Игорь ждём более вдохновенной игры .
Приветствую. Если честно ждал большего, когда выходили в большинстве Уил, О’Дел, Пакет, Гусев и Ожиганов. Именно с одним защитником, несколько попыток было, думал хоть одну реализуют. Про Пакета пока не понял как он. Бородач был не плох, а Раш пока не набрал кондиции. Ильенко понравился. А СКА да, Толчинский это топ игрок, всё верно говоришь, скоро они поймут что игра у них не очень по сравнения с прошлым сезоном.
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Machine Head
Игра есть и это главное ! Три периода возили поленья . От тебя Игорь ждём более вдохновенной игры .
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Miknik
У СКА - Система, а у Динамо - Динамика
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amadeus_amadeus
Игоряну и Гусю еще привыкать и привыкать к тому, что ДНО - наш лучший и любимый фарм) поставщик очков
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Виталий Макеев
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Ответ Miknik
У СКА - Система, а у Динамо - Динамика
У СКА БАБКИ, А НЕ СИСТЕМА. СИСТЕМА У ВАС ОДНА ГАЗПРОМ, БАБКИ , И КУЧА СОВЕТЧИКОВ КАК ИГРАТЬ . ДУМАЕШЬ РОТЕНБЕРГ ТАКОЙ ГЕНЕАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР? КТО ОН? ОН НЕ ИГРАЛ НЕ ЗАОДНУ КОМАНДУ. ТАКОГО ИГРОКА НЕ КТО И ЗНАТЬ НЕ ЗНАЕТ. СИСТЕМА В СКА ОДНА КАК И В ЗЕНИТЕ, ЭТО БАБКИ. ПОМНИМ ГДЕ РАНЬШЕ БЫЛ СКА, КОГДА БАБЛО ГАЗПРОМОВСКОЕ НЕ ПРИЛЕТЕЛО, НЕ ГДЕ ВЫ БЫЛИ. А ДИНАМО ЭТО ИСТОРИЯ СССР ДА И НЕ ТОЛЬКО. СКОЛЬКО МАСТЕРОВ ВРСПИТАЛО, ВЕЛИКИХ ИГРАКОВ , КАКИЕ ТРЕНЕРА БЫЛИ, ВЕЛИКИЙ ЧЕРНЫШОВ, ЮРЗИНОВ, БИЛЯЛЕТДИНОВ. Один САНЕК ОВЕЧКИН, ЧТО СТОИТ. А У ВАС КТО ЕСТЬ? ВСЕ ИЗ РАЗНЫХ КЛУБОВ, ЗАБИРАЕТЕ КАК ЦСКА В СВОЕ ВРЕМЯ ЛУТШИХ ИЗ ДРУГИХ КЛУБОВ, И РАДЫ.
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