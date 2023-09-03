Ожиганов об 1:2 со СКА: «Начало мандражное, волновался, принципиальная игра. Холодной головы не хватило. Динамика у нас положительная»

Игорь Ожиганов высказался о поражении «Динамо» от СКА (1:2).

Для обоих клубов матч стал первым в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Начало для меня было мандражное. Волновался, была принципиальная игра для меня. Первые десять минут, наверное, волновался. Дальше игра была под нашим контролем, создали много моментов, больше играли в чужой зоне. Они реализовали свои моменты, а мы - нет. Из этого сложился окончательный результат.

– Первые два периода «Динамо» контролировало ход встречи, но в третьем все изменилось. С чем это связано?

– Нам надо было отыгрываться, они строго играли от обороны - выбрасывали шайбу и строились в средней зоне. Вот и весь хоккей в третьем периоде. Очень тяжело было проходить этот забор.

– Второй период удался «Динамо» больше всего. Вы создали много моментов в чужой зоне, но не реализовали их. Это был ключевой момент?

– У меня было два хороших момента, у команды тоже были возможности. Желание хорошо сыграть сегодня перехлестнуло, не хватило холодной головы, в том числе лично мне.

– У « » много хороших игроков. Есть уверенность, что сезон получится хорошим?

– Конечно! Всем очевидно, что у нас хороший состав, на каждой позиции подобраны отличные игроки. Можно добиваться высоких целей.

– Видите улучшения в игре команды?

– Ну вы в Уфе нас видели? И как мы сегодня выглядели. Думаю, динамика идет положительная, – сказал защитник бело-голубых.