Агент Квартальнов о фаворитах КХЛ: «Главный — ЦСКА. «Ак Барс» и СКА существенно усилились»
Никита Квартальнов назвал ЦСКА главным фаворитом нового сезона КХЛ.
«Наверное, главный фаворит — ЦСКА. Хоть и непонятно, как разрешится ситуация с Федотовым. Это опытная команда, остался костяк ребят, выигравших кубки.
И в ЦСКА есть дух победителя. Сам играл в этой команде, прекрасно понимаю, как это: выходишь на матч и понимаешь, что вряд ли проиграешь.
Также «Ак Барс» и СКА существенно усилились — так что классическое трио фаворитов», – сказал хоккейный агент.
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