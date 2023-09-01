Агент Квартальнов о фаворитах КХЛ: «Главный — ЦСКА. «Ак Барс» и СКА существенно усилились»

Никита Квартальнов назвал ЦСКА главным фаворитом нового сезона КХЛ.

«Наверное, главный фаворит — . Хоть и непонятно, как разрешится ситуация с Федотовым. Это опытная команда, остался костяк ребят, выигравших кубки.

И в ЦСКА есть дух победителя. Сам играл в этой команде, прекрасно понимаю, как это: выходишь на матч и понимаешь, что вряд ли проиграешь.

Также « » и СКА существенно усилились — так что классическое трио фаворитов», – сказал хоккейный агент.