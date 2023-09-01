Агент Квартальнов о фаворитах КХЛ: «Главный — ЦСКА. «Ак Барс» и СКА существенно усилились»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Квартальнов Хоккей

Никита Квартальнов назвал ЦСКА главным фаворитом нового сезона КХЛ.

«Наверное, главный фаворит — ЦСКА. Хоть и непонятно, как разрешится ситуация с Федотовым. Это опытная команда, остался костяк ребят, выигравших кубки.

И в ЦСКА есть дух победителя. Сам играл в этой команде, прекрасно понимаю, как это: выходишь на матч и понимаешь, что вряд ли проиграешь.

Также «Ак Барс» и СКА существенно усилились — так что классическое трио фаворитов», – сказал хоккейный агент.

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4 комментария

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Mikl_5555
сразу назвали всех финалистов.. а стоит сезон то играть??
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mihany12
Про СКА не ляпнул, Рома бы не понял
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ЧакЧак
провидец
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Dinara V
Ак барс будет чемпионом !
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