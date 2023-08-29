Экс-вратарь «Спутника» и «Тороса» Гвоздик погиб в зоне СВО. Он служил в штурмовых отрядах ВДВ
Бывший вратарь «Спутника» и «Тороса» Артем Гвоздик погиб в зоне СВО.
В ВХЛ он провел в общей сложности 13 матчей. Также поиграл за «Брянск», «Тамбов», «Сокол» Новочебоксарск и «Славутич».
«23 августа в зоне проведения СВО, защищая нашу страну и выполняя свой долг, погиб замечательный человек, наш бывший игрок – вратарь Артем Гвоздик.
Ему было всего 35 лет. Он выступал за наш клуб в сезоне-2015/16.
Артем воевал на запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ. Помним, любим, скорбим...», – говорится в заявлении «Славутича».