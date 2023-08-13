«Тинькофф» может стать партнером КХЛ (Metaratings)

Теги бизнес КХЛ Тинькофф Банк Хоккей

«Тинькофф» может войти в число партнеров КХЛ.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее банк был титульным спонсором чемпионата России по футболу.

Напомним, титульным партнером КХЛ является букмекерская компания «Фонбет». 

В число партнеров лиги также входят страховая группа СОГАЗ, платежная система «Мир», компании «Ростелеком», «Почта России» и Haier и «АвтоВАЗ».

Сезон-2023/24 в Фонбет Чемпионате КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bold
Нормально так Олежку раздербанили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джанлука Нальюка
Давно пора менять название.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wirtgen
Будут впаривать свои кредитные карты в перерывах матчей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий