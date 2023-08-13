«Тинькофф» может стать партнером КХЛ (Metaratings)
«Тинькофф» может войти в число партнеров КХЛ.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее банк был титульным спонсором чемпионата России по футболу.
Напомним, титульным партнером КХЛ является букмекерская компания «Фонбет».
В число партнеров лиги также входят страховая группа СОГАЗ, платежная система «Мир», компании «Ростелеком», «Почта России» и Haier и «АвтоВАЗ».
Сезон-2023/24 в Фонбет Чемпионате КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».
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