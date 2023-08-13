«Тинькофф» может стать партнером КХЛ (Metaratings)

«Тинькофф» может войти в число партнеров КХЛ.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее банк был титульным спонсором чемпионата России по футболу.

Напомним, титульным партнером КХЛ является букмекерская компания «Фонбет».

В число партнеров лиги также входят страховая группа СОГАЗ, платежная система «Мир», компании «Ростелеком», «Почта России» и Haier и «АвтоВАЗ».

Сезон-2023/24 в Фонбет Чемпионате КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».