«Виннипег» продлил Логана Стэнли на год и 1 млн долларов. Защитник провел 19 матчей в прошлом сезоне
«Виннипег» продлил защитника Логана Стэнли на год и 1 млн долларов.
25-летний защитник сыграл только 19 матчей за команду в минувшем регулярном чемпионате НХЛ, у него было несколько травм.
Канадец набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1», 21 минуте штрафа и среднем времени 13:42. В его активе также 1 матч в розыгрыше Кубка Стэнли.
По прошлому 2-летнему контракту с «Джетс» кэпхит 18-го номера драфта НХЛ-2016 составлял 900 тысяч долларов.
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