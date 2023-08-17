Тренер «Флориды» о детском хоккее в России: «Дети сидят и не играют. Должно быть больше арен и организаций. Это даст рывок»

Тренер «Флориды» высказался о детском хоккее в России.

Максим Иванов – тренер по развитию клуба НХЛ «Флорида». Иванов также работал в «Питтсбурге», став обладателем Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах. С 2019 по 2021 год он входил в тренерский штаб «Авангарда», где стал обладателем Кубка Гагарина.

«Из массовости можно выбрать больше талантов. Из 100 тысяч ты возьмешь 10 талантов, а из 1 миллиона – 100. Получить их можно за счет возможности дать им развитие.

Есть очень много детей с желанием играть в хоккей, но дело в том, что в какой-то команде сидят и не играют. И очень грамотно было бы, если в командах осталось только 15 человек. Это дало бы большой взрыв в плане развития детей, они будут получать больше внимания от тренера.

С другой стороны, должно быть большее количество хоккейных арен, большее количество организаций, где бы дети играли. Это даст колоссальный рывок, потому что, как я вижу, дети ни к чему не придут, если их в команде катается по 30 человек.

Все почему-то держатся за команду, но я считаю, что надо держаться не за команду, а за свое время, чтобы играть. Сидеть для того, чтобы сыграть за матч пять минут – это просто смешно», – сказал Иванов.