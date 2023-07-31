Толчинский выложил скрины статьи о том, что он пробежал 30 метров за 3,52 секунды, и рекорда Обамеянга: «Поменяйте «Википедию», пожалуйста»

Теги СКА фото КХЛ Чуранди Мартина Пьер-Эмерик Обамеянг Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский выложил информацию о том, что он пробежал 30 метров за 3,52 секунды.

В воскресенье состоялась открытая тренировка СКА, на которой хоккеисты бегали дистанцию 30 метров.

Лучший результат показал Сергей Толчинский. Утверждается, что нападающему преодолел дистанцию за 3,52 секунды.

– Как прокомментируете свой результат в беге на 30 метров? Вы стали лучшим.

– Даже не знал об этом. Здорово! В принципе я всегда быстро бегал. Не думаю, что сильно кого‑то обогнал. У нас быстрая команда, – ответил Толчинский.

В социальной сети хоккеист опубликовал скрин со своим результатом, а также рядом прикрепил поиск информации о мировом рекорде.

Поисковая система на этот запрос показала результат футболиста Пьер-Эмерика Обамеянга, который, как сообщается, будучи игроком дортмундский «Боруссии», на тренировке пробежал 30 метров за 3,7 секунды.

«Поменяйте «Википедию», пожалуйста», – подписал скрин хоккеист.

Официальный рекорд легкоатлетов на этой дистанции в помещении – 3,81 секунды. Достижение принадлежит нидерландцу Чуранди Мартине. Спортсмен установил рекорд в 2008 году.

8 комментариев

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Толик Изверг
Ротенберг посмотрел более 800 забегов на 30 метров и вывел хоккеиста на мировой рекорд по лёгкой атлетике, ну и где вы теперь, хейтеры? 💪
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Евгений Фабиянчук
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Найс приплёл👍🏻
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НеБрат
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Какое отношение имеет ваш пост к теме новости? Для чего сей вы•ер?
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Аморалинни
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Дети и жены чиновников из 405-1 легко это сделают
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Natsunoss
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А как же скорость бега Тарасов от побратымов-военкомов?
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Topordo
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Никто не перебьет рекорд скорости бега Тарасов и Мыкол от военкомов.
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Золотая бутса
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GerbertS
"ну да, серьезно. а ты не верил?" ©
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