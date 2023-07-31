Толчинский выложил скрины статьи о том, что он пробежал 30 метров за 3,52 секунды, и рекорда Обамеянга: «Поменяйте «Википедию», пожалуйста»

Сергей Толчинский выложил информацию о том, что он пробежал 30 метров за 3,52 секунды.

В воскресенье состоялась открытая тренировка , на которой хоккеисты бегали дистанцию 30 метров.

Лучший результат показал . Утверждается, что нападающему преодолел дистанцию за 3,52 секунды.

– Как прокомментируете свой результат в беге на 30 метров? Вы стали лучшим.

– Даже не знал об этом. Здорово! В принципе я всегда быстро бегал. Не думаю, что сильно кого‑то обогнал. У нас быстрая команда, – ответил Толчинский.

В социальной сети хоккеист опубликовал скрин со своим результатом, а также рядом прикрепил поиск информации о мировом рекорде.

Поисковая система на этот запрос показала результат футболиста Пьер-Эмерика Обамеянга, который, как сообщается, будучи игроком дортмундский «Боруссии», на тренировке пробежал 30 метров за 3,7 секунды.

«Поменяйте «Википедию», пожалуйста», – подписал скрин хоккеист.

Официальный рекорд легкоатлетов на этой дистанции в помещении – 3,81 секунды. Достижение принадлежит нидерландцу Чуранди Мартине. Спортсмен установил рекорд в 2008 году.