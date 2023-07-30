Кудашов о лимитчике: «Не будет такого, что один хоккеист зашел и играет все матчи. Все получат возможность»

Алексей Кудашов высказался о ротации состава «Динамо».

«Планируем ли идти в сезон с тремя вратарями? Да. Пока ни один из вратарей не дал повода, чтобы мы в нем разочаровались или расстроились. Моторыгин оказывает достойную конкуренцию, он пока в обойме.

Основная конкуренция в команде за роль защитника-лимитчика? Вы не забывайте, что у нас есть еще и нападающий. Чернышов выздоровеет, еще и Максимов у нас в той команде. Конкуренция у них большая и жесткая, и мы не будем форсировать.

Мы все прекрасно понимаем, и не будет такого, что один игрок у нас зашел и играет все матчи. Все получат возможность и свой шанс. Да здесь даже не то, что шанс себя проявить. Главное – ввод этих ребят во взрослый хоккей», – сказал главный тренер « ».