Дер-Аргучинцев о «Тракторе»: «Все на высшем уровне, здесь одна большая семья, будем идти за кубком. Главная цель – Кубок Гагарина»
Семен Дер-Аргучинцев назвал Кубок Гагарина главной целью «Трактора».
Нападающий поделился мыслями о переходе в клуб.
«Первое впечатление о городе – очень понравился. Особенно центр Челябинска. Уже успели прогуляться. Классно.
Очень рад оказаться в «Тракторе». Впечатления очень хорошие. Тепло приняли. Видно, что здесь одна большая семья. Трудностей не было. Все на высшем уровне.
У команды в этом сезоне большие цели. Мы будем идти за кубком и стараться выиграть его. Личные цели совпадают с командными. Главная цель – Кубок Гагарина.
Надеюсь, что всей командой будем радовать болельщиков нашей игрой. Приходите на каждый матч и болейте за нас», – сказал Семен Дер-Аргучинцев.
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