Хаула о Тоффоли в «Нью-Джерси»: «Непросто заполучить хоккеиста такого калибра в межсезонье – нам повезло. Опыт Тайлера понадобится»

Эрик Хаула оценил переход Тайлера Тоффоли в «Нью-Джерси».

В межсезонье «Дэвилс» выменяли нападающего у «Калгари». выиграл Кубок Стэнли вместе с «Лос-Анджелесом» в 2014 году.

«Тайлер уже выигрывал [Кубок Стэнли]. Он принимал участие во множестве сложных матчей. У него есть опыт игры в плей-офф и в целом он уже длительное время выступает в .

Непросто заполучить хоккеиста такого калибра в межсезонье, поэтому нам повезло, что Тайлер теперь с нами.

Он привнесет опыт в команду, это понадобится нам», – сказал нападающий « » .