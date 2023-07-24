Хаула о Тоффоли в «Нью-Джерси»: «Непросто заполучить хоккеиста такого калибра в межсезонье – нам повезло. Опыт Тайлера понадобится»
Эрик Хаула оценил переход Тайлера Тоффоли в «Нью-Джерси».
В межсезонье «Дэвилс» выменяли нападающего у «Калгари». Тайлер Тоффоли выиграл Кубок Стэнли вместе с «Лос-Анджелесом» в 2014 году.
«Тайлер уже выигрывал [Кубок Стэнли]. Он принимал участие во множестве сложных матчей. У него есть опыт игры в плей-офф и в целом он уже длительное время выступает в НХЛ.
Непросто заполучить хоккеиста такого калибра в межсезонье, поэтому нам повезло, что Тайлер теперь с нами.
Он привнесет опыт в команду, это понадобится нам», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Эрик Хаула.
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