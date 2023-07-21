Егор Попов о «Тракторе»: «В Челябинске требовательно относятся к команде. Игроки понимают ответственность и хотят выполнять максимальные задачи»

Теги Трактор болельщики КХЛ Егор Попов Хоккей

Егор Попов высказался после перехода в «Трактор».

«В детстве я играл в Челябинске четыре года. Все видел своими глазами, когда рос. Приходил на матчи и наблюдал как болельщики поддерживают «Трактор». Все в этом городе требовательно относятся к команде. Ответственность игроки понимают и хотят выполнять максимальные задачи.

Когда я занимался в Челябинске, у нас были разные тренеры: Олег Давыдов, Александр Рожков. В то время блистали Антон Глинкин и Андрей Попов, Валерий Ничушкин еще в «Тракторе» играл. Хорошая команда была. Я ходил на все матчи, попросил тогда на день рождения у родителей абонемент. Даже помню сектор, где сидел.

Болельщики? Хочу пожелать им хорошего сезона, чтобы они увидели побольше побед, чтобы верили в нас. Также немного терпения. Это очень будет нам помогать, а мы будем делать все, что от нас зависит и стараться радовать их», – сказал нападающий «Трактора».

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