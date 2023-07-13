Яшкин о том, наберет ли Бедард 100 очков в сезоне: «Можно ожидать всего чего угодно. Будет приятно посмотреть, если Коннор так сразу заявит о себе»

Дмитрий Яшкин ответил, сможет ли Коннор Бедард набрать 100 очков в сезоне НХЛ.

Канадского нападающего выбрал «Чикаго» под первым номером на драфте .

– Выстрелит ли сразу в « », набрав 100 очков за сезон?

– Если судить по его выступлениям на молодежных чемпионатах мира, от Бедарда можно ожидать всего чего угодно.

Будет приятно на это посмотреть, если Коннор так сразу заявит о себе, – сказал нападающий «Ак Барса» .

Кэйл Макар предположил, что Бедард наберет 50 очков в дебютном сезоне в НХЛ: «Бросок впечатляет, но нужно сыграть сезон из 82 игр после юниорской лиги»