Дэн Мильштейн: «Когда Князева обменяли в «Виннипег», генменеджер Чевелдэйофф в шутку сказал, что теперь мы «Виннипег Голд Стар»

Теги НХЛ Владислав Наместников Виннипег Кевин Чевелдэйофф Дэн Мильштейн Чемпионат.com Артемий Князев Хоккей

Дэн Мильштейн объяснил решение Владислава Наместникова продлить контракт с «Виннипегом».

– Почему Владислав Наместников принял решение продлить контракт с «Виннипегом»?

– Действительно, Влад еще на два года остается в «Виннипеге».

Он работал с главным тренером Риком Боунессом не только во второй части прошлого сезона, но и в «Далласе».

Также за «Джетс» будут выступать Артемий Князев, русский канадец Дэнни Жилкин, Никита Чибриков и белорус Дмитрий Кузьмин.

Когда произошел обмен Артемия из «Сан-Хосе» в «Виннипег», то генеральный менеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф мне в шутку сказал, что мы теперь не «Виннипег Джетс», а «Виннипег Голд Стар», – сказал агент Дэн Мильштейн.

Gold Star Hockey – агентство Мильштейна.

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