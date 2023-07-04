Дэн Мильштейн: «Когда Князева обменяли в «Виннипег», генменеджер Чевелдэйофф в шутку сказал, что теперь мы «Виннипег Голд Стар»
Дэн Мильштейн объяснил решение Владислава Наместникова продлить контракт с «Виннипегом».
– Почему Владислав Наместников принял решение продлить контракт с «Виннипегом»?
– Действительно, Влад еще на два года остается в «Виннипеге».
Он работал с главным тренером Риком Боунессом не только во второй части прошлого сезона, но и в «Далласе».
Также за «Джетс» будут выступать Артемий Князев, русский канадец Дэнни Жилкин, Никита Чибриков и белорус Дмитрий Кузьмин.
Когда произошел обмен Артемия из «Сан-Хосе» в «Виннипег», то генеральный менеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф мне в шутку сказал, что мы теперь не «Виннипег Джетс», а «Виннипег Голд Стар», – сказал агент Дэн Мильштейн.
Gold Star Hockey – агентство Мильштейна.
Комментарии