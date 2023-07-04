Степанова о драфте россиян в НХЛ: «Не «нейтральных атлетов», а именно «российских». МОК и FIS, вы слышали?» Лыжница прибавила отрывок из фильма «Брат» с цитатой про силу в деньгах
Вероника Степанова высказалась о россиянах на драфте НХЛ.
Российская лыжница отметила, что спортсмены выбирались как россияне, а не нейтральные атлеты.
«Когда выбралась из леса и узнала, что четверо молодых российских хоккеистов выбрано в первом раунде драфта НХЛ.
Не «нейтральных атлетов», а именно «российских спортсменов» – почитайте сайт лиги.
МОК и FIS, вы слышали?» – написала Степанова в телеграм-канале, приложив отрывок из из фильма «Брат», где персонаж Виктор Багров говорит: «В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром. И тот сильней, у кого их больше».
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