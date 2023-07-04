Агент Гибсона опроверг отказ вратаря играть за «Анахайм»: «Это ложь и провокация. Он никогда не говорил ничего подобного»

Теги возможные переходы Анахайм НХЛ Джон Гибсон Курт Оверхардт Эллиотт Фридман Хоккей

Агент Джона Гибсона опроверг сообщения, что вратарь отказался играть за «Анахайм».

Ранее инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил: «Гибсон запросил обмен и сказал: «Я больше не сыграю за «Анахайм».

«Данное заявление – ложное, несправедливое и провокационное. Мой клиент никогда не говорил ничего подобного ни одному сотруднику фронт-офиса «Дакс».

Для Джона Гибсона большая честь быть игроком «Анахайма», он бесконечно уважает болельщиков и все сообщество», – сказал Курт Оверхардт.

В свою очередь, инсайдер Sporsnet Эллиотт Фридман подтвердил, что вратарь не высказывался в столь категорическом тоне, но отметил, что он в самом деле хочет покинуть клуб. 

По его словам, «Дакс» изучали варианты обмена вратаря, но процесс согласования сделки представляется им более сложным, чем казалось ранее. 

29-летний вратарь играет за «Анахайм» с сезона-2013/14. Его контракт с кэпхитом 6,4 миллиона долларов рассчитан еще на 4 сезона.

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5 комментариев

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АРХАТ
Звонок агента Гибсону: "Ты офонарел что ли, с такими фокусами мне сложно будет тебя пристроить куда-нибудь. И вообще на фиг тебя сдался это КС, живёшь в Калифорнии, радуйся")
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Maxim Shumov
Тогда, просидит до конца прайма в утках. Топовый вратарь так бездарно проведет свою карьеру, в клубе с многолетней перестройкой и 6,5-миллионным Киллорном.
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Fandorin Erast
Ну всё,кина не будет,а так хотелось)
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АРХАТ
Ответ Maxim Shumov
Тогда, просидит до конца прайма в утках. Топовый вратарь так бездарно проведет свою карьеру, в клубе с многолетней перестройкой и 6,5-миллионным Киллорном.
Везде надо искать плюсы - побьёт рекорд франшизы по победа (до Жигера всего 26 викторий)
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curdboy
Интересно, с какой целью такое вкидывал Серавалли)
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