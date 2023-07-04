Агент Гибсона опроверг отказ вратаря играть за «Анахайм»: «Это ложь и провокация. Он никогда не говорил ничего подобного»
Агент Джона Гибсона опроверг сообщения, что вратарь отказался играть за «Анахайм».
Ранее инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил: «Гибсон запросил обмен и сказал: «Я больше не сыграю за «Анахайм».
«Данное заявление – ложное, несправедливое и провокационное. Мой клиент никогда не говорил ничего подобного ни одному сотруднику фронт-офиса «Дакс».
Для Джона Гибсона большая честь быть игроком «Анахайма», он бесконечно уважает болельщиков и все сообщество», – сказал Курт Оверхардт.
В свою очередь, инсайдер Sporsnet Эллиотт Фридман подтвердил, что вратарь не высказывался в столь категорическом тоне, но отметил, что он в самом деле хочет покинуть клуб.
По его словам, «Дакс» изучали варианты обмена вратаря, но процесс согласования сделки представляется им более сложным, чем казалось ранее.
29-летний вратарь играет за «Анахайм» с сезона-2013/14. Его контракт с кэпхитом 6,4 миллиона долларов рассчитан еще на 4 сезона.
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