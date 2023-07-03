Инсайдер Серавалли: «Гибсон запросил обмен и сказал: «Я больше не сыграю за «Анахайм»

Теги возможные переходы Анахайм НХЛ Джон Гибсон Хоккей

Джон Гибсон не планирует играть за «Анахайм» в дальнейшем.

Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.

«Как вы думаете, что чувствует Джон Гибсон в последние три или четыре года в «Анахайме», когда его буквально обрабатывают огромным количеством бросков по воротам в каждом матче, и при этом он каждый день приходит на каток, понимая, что шансов на победу нет? Это отстой.

И что знаете что? Джон Гибсон запрос обмен... И сказал: «Я больше не сыграю ни одного матча за «Анахайм», – рассказал Серавалли в подкасте Nasty Knuckles.

Контракт Джона Гибсона с кэпхитом 6,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Вратарь провел 53 матча в нынешнем сезоне в чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,99 шайбы и отражая 89,9% бросков.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NeSt274
Ну звучит логично, только он когда подписывал 8 летний контракт с анахаймом - это что ли какой-то другой был анахайм, с карией и селяне? Если так мечтает о победах, то подписался бы на 2 года и уходил свободным агентом в контендер. Вообще довольно любопытный тренд пошел у современных игроков сидеть почти всю карьеру в одной команде на максимальных по сроку и деньгам контрактах и вздыхать об упущенных чашках.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Бедный Гибсон. При адекватных 90% отраженных у него в среднем 4 пропущенных. Это ж какое днище. Понятно, что топ-вратарь не хочет играть во франшизе, цель которой - брать Бедардов каждый год. Конский контракт 34-летнего Киллорна наверняка дал Джону окончательно понять, что придется еще несколько лет лежать на дне болота. Фраза «я больше не сыграю за Анахайм» - более чем оправдана.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Все точно сказано. Представляю, каково это - перед каждым матчем понимать, что ты опять достанешь из ворот ведро шайб и ничего с этим поделать не можешь. Все внимание будет на тебе. Защитников много, но шайбы таки доставать всегда тебе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirill HG
Ответ NeSt274
Ну звучит логично, только он когда подписывал 8 летний контракт с анахаймом - это что ли какой-то другой был анахайм, с карией и селяне? Если так мечтает о победах, то подписался бы на 2 года и уходил свободным агентом в контендер. Вообще довольно любопытный тренд пошел у современных игроков сидеть почти всю карьеру в одной команде на максимальных по сроку и деньгам контрактах и вздыхать об упущенных чашках.
Вряд ли Гибсон думал и даже мог предположить в 2018 будучи одним из самых перспективных топ-вратарей, что перестройка и ежегодное "пробитие дна" в Анахайме затянется на все эти 8 лет... из которых 5 сезонов уже прошли в никуда!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
progexpNN
Сказано громко, но... Куда сейчас обменять Гибсона? Только у других записных аутсайдеров типа Аризоны или Чикаго, есть место под потолком.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Богданов
настоящий профи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беня_Финитас
что-то спроса на дорогих вратарей в этом году не наблюдается . Свейман еще свободен . и куда его менять ? в такой же " Анахайм " , который до пола допрыгнуть не может ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
progexpNN
Там ещё и Hellebuyck просил обмен из Виннипега.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selachii
Ответ progexpNN
Сказано громко, но... Куда сейчас обменять Гибсона? Только у других записных аутсайдеров типа Аризоны или Чикаго, есть место под потолком.
Нью-Джерси, если с Хеллибаком не выгорит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirill HG
Ответ progexpNN
Сказано громко, но... Куда сейчас обменять Гибсона? Только у других записных аутсайдеров типа Аризоны или Чикаго, есть место под потолком.
ЛАК, Баффало, Коламбус, Сент-Луис (слить Биннингтона), Детройт - всем этим командам сейчас нужен сильный вратарь под новые задачи.
и все они находятся в лучшей позиции, чем нынешний Анахайм (хуже только Чикаго, Аризона, СХ и Фила)

Особенно выделяются Баффало и ЛАК, даже Коламбус с Бэбкоком и полуобновленным составом, где сейчас не хватает подходящего вратаря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий