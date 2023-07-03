Инсайдер Серавалли: «Гибсон запросил обмен и сказал: «Я больше не сыграю за «Анахайм»

Джон Гибсон не планирует играть за «Анахайм» в дальнейшем.

Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.

«Как вы думаете, что чувствует Джон Гибсон в последние три или четыре года в « », когда его буквально обрабатывают огромным количеством бросков по воротам в каждом матче, и при этом он каждый день приходит на каток, понимая, что шансов на победу нет? Это отстой.

И что знаете что? Джон Гибсон запрос обмен... И сказал: «Я больше не сыграю ни одного матча за «Анахайм», – рассказал Серавалли в подкасте Nasty Knuckles.

Контракт Джона Гибсона с кэпхитом 6,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Вратарь провел 53 матча в нынешнем сезоне в чемпионате , пропуская в среднем 3,99 шайбы и отражая 89,9% бросков.