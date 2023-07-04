Рябыкин о драфте НХЛ: «Сила омской школы подтверждена, пусть и косвенно. Гуляев и Муханов заинтересовали ведущие клубы»
Дмитрий Рябыкин считает, что драфт НХЛ подтвердил силу омской хоккейной школы.
– Что отметили для себя в ходе драфта новичков НХЛ в Нэшвилле?
– В последние годы в Омске многое делалось для развития школы, Академии. С этой точки зрения не случаен и выход «Омских Ястребов» в финал МХЛ, и неплохой результат молодежи на драфте НХЛ.
В первом раунде выбран защитник Михаил Гуляев, в последнем – форвард Тимур Муханов. Оба заинтересовали ведущие клубы НХЛ – «Колорадо» и «Каролину». Пусть и косвенно, но подтверждена сила омской школы.
– Что скажете об этих юниорах?
– В годы работы в Омске чаще видел Гуляева. Перспективный защитник – быстрый, юркий, с атакующими навыками. Форвард Муханов – тоже не великан, но со скоростью, игровым чутьем, броском.
Но понятно, что этим ребятам, как и всей молодежи, предстоит большая работа, – сказал бывший тренер «Авангарда».
Комментарии