Рябыкин о драфте НХЛ: «Сила омской школы подтверждена, пусть и косвенно. Гуляев и Муханов заинтересовали ведущие клубы»

Дмитрий Рябыкин считает, что драфт НХЛ подтвердил силу омской хоккейной школы.

– Что отметили для себя в ходе драфта новичков НХЛ в Нэшвилле?

– В последние годы в Омске многое делалось для развития школы, Академии. С этой точки зрения не случаен и выход «Омских Ястребов» в финал , и неплохой результат молодежи на драфте НХЛ.

В первом раунде выбран защитник , в последнем – форвард . Оба заинтересовали ведущие клубы НХЛ – « » и «Каролину». Пусть и косвенно, но подтверждена сила омской школы.

– Что скажете об этих юниорах?

– В годы работы в Омске чаще видел Гуляева. Перспективный защитник – быстрый, юркий, с атакующими навыками. Форвард Муханов – тоже не великан, но со скоростью, игровым чутьем, броском.

Но понятно, что этим ребятам, как и всей молодежи, предстоит большая работа, – сказал бывший тренер «Авангарда».