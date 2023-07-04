Рябыкин о драфте НХЛ: «Сила омской школы подтверждена, пусть и косвенно. Гуляев и Муханов заинтересовали ведущие клубы»

Теги Авангард Каролина Колорадо Дмитрий Рябыкин драфт НХЛ КХЛ МХЛ Омские Ястребы Михаил Гуляев Тимур Муханов Хоккей

Дмитрий Рябыкин считает, что драфт НХЛ подтвердил силу омской хоккейной школы.

– Что отметили для себя в ходе драфта новичков НХЛ в Нэшвилле?

– В последние годы в Омске многое делалось для развития школы, Академии. С этой точки зрения не случаен и выход «Омских Ястребов» в финал МХЛ, и неплохой результат молодежи на драфте НХЛ. 

В первом раунде выбран защитник Михаил Гуляев, в последнем – форвард Тимур Муханов. Оба заинтересовали ведущие клубы НХЛ – «Колорадо» и «Каролину». Пусть и косвенно, но подтверждена сила омской школы.

– Что скажете об этих юниорах?

– В годы работы в Омске чаще видел Гуляева. Перспективный защитник – быстрый, юркий, с атакующими навыками. Форвард Муханов – тоже не великан, но со скоростью, игровым чутьем, броском.

Но понятно, что этим ребятам, как и всей молодежи, предстоит большая работа, – сказал бывший тренер «Авангарда». 

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