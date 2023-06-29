Губерниев о драфте: «НХЛ нуждается в российских игроках. Североамериканский хоккей – спорт, который не мыслит себя без России»
Дмитрий Губерниев оценил выбор четырех российских игроков на драфте НХЛ..
В первом раунде задрафтовали четырех россиян – №6 Дмитрий Симашев, №12 Даниил Бут (оба – «Аризона»), №7 Матвей Мичков («Филадельфия»), №31 Михаил Гуляев («Колорадо»).
«Это говорит о том, что наша хоккейная школа сильна, а НХЛ по‑прежнему нуждается в услугах российских хоккеистов.
А еще это говорит о том, что профессиональный североамериканский хоккей – вид спорта, который не мыслит себя без России.
Хоккеистам могу пожелать только удачи, если они выберут этот путь и поедут пробиваться в НХЛ. Я за них порадуюсь», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Которые правда тоже хотят уничтожить различного рода Романы.
североамериканский хоккей – халосая спорта, халосая деньги. рис давать, жена кошка.