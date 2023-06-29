Губерниев о драфте: «НХЛ нуждается в российских игроках. Североамериканский хоккей – спорт, который не мыслит себя без России»

Теги НХЛ драфт НХЛ Дмитрий Губерниев Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев оценил выбор четырех российских игроков на драфте НХЛ..

В первом раунде задрафтовали четырех россиян – №6 Дмитрий Симашев, №12 Даниил Бут (оба – «Аризона»), №7 Матвей Мичков («Филадельфия»), №31 Михаил Гуляев («Колорадо»).

«Это говорит о том, что наша хоккейная школа сильна, а НХЛ по‑прежнему нуждается в услугах российских хоккеистов.

А еще это говорит о том, что профессиональный североамериканский хоккей – вид спорта, который не мыслит себя без России.

Хоккеистам могу пожелать только удачи, если они выберут этот путь и поедут пробиваться в НХЛ. Я за них порадуюсь», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

5 комментариев

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Евгений Иванов
Что Губерниеву, что другим дуракам невдомёк, что в НХЛ совершенно наплевать на цвет паспорта игрока. Только если немного отпугивает контракт в КХЛ, но тут уже дело не в национальности игрока, а в лиге.
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Андрей Вдонин
Ну справедливости ради, российским игрокам действительно присущи некоторые особенные черты, такие как техничность, подвижность, культура паса. Возможно чуть хуже с катанием, скоростью и силовыми характеристиками. Но свои уникальные черты у русских хоккеистов есть. Именно обусловленные традициями.

Которые правда тоже хотят уничтожить различного рода Романы.
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Maxim Shumov
Да эта их НХЛ без России вообще ничего не стоит!! Мы везде самые лучшие! Пойду за водкой!
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svft
спорта)
североамериканский хоккей – халосая спорта, халосая деньги. рис давать, жена кошка.
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Maxim Shumov
После каждого события в НХЛ мы снова и снова узнаем, что без России там никак. Все на нас держится.
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