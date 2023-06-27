Ротенберг о 100-летии московского спорта: «Петербург всегда готов бросить вызов столице на хоккейных, футбольных, баскетбольных площадках, но в то же время уважает заслуги коллег из Москвы»
Роман Ротенберг высказался о столетнем юбилее московского спорта.
«Сегодня столетний юбилей у Московского спорта. 27 июня 1923 года был учрежден Высший совет физической культуры и спорта и местные советы – в том числе в Москве.
Это очень важная дата для всей спортивной истории России, ведь именно в столице активно развивали и популяризировали многие важные виды спорта, здесь родились и выросли многие олимпийские чемпионы и мировые рекордсмены.
Москва со своими многочисленными современными спортивными комплексами, школами и командами является одним из лидеров нашего спорта.
Петербург всегда готов бросить вызов столице на хоккейных, футбольных, баскетбольных и других спортивных площадках, но в то же время ценит и уважает заслуги коллег из Москвы.
Многие столичные спортсмены и тренеры давно стали нашими учителями и примерами для подражания. Анатолий Владимирович Тарасов, Виктор Васильевич Тихонов, Владимир Владимирович Юрзинов – все они родились и выросли в Москве, тренировали столичные клубы и стали легендами нашего хоккея.
От всей души желаю Московскому спорту процветания, развития и побед на благо всей России!» – написал главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Ротенберг.
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