Ротенберг о 100-летии московского спорта: «Петербург всегда готов бросить вызов столице на хоккейных, футбольных, баскетбольных площадках, но в то же время уважает заслуги коллег из Москвы»

Теги СКА ФХР Виктор Тихонов Владимир Юрзинов КХЛ Анатолий Тарасов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о столетнем юбилее московского спорта.

«Сегодня столетний юбилей у Московского спорта. 27 июня 1923 года был учрежден Высший совет физической культуры и спорта и местные советы – в том числе в Москве.

Это очень важная дата для всей спортивной истории России, ведь именно в столице активно развивали и популяризировали многие важные виды спорта, здесь родились и выросли многие олимпийские чемпионы и мировые рекордсмены.

Москва со своими многочисленными современными спортивными комплексами, школами и командами является одним из лидеров нашего спорта.

Петербург всегда готов бросить вызов столице на хоккейных, футбольных, баскетбольных и других спортивных площадках, но в то же время ценит и уважает заслуги коллег из Москвы.

Многие столичные спортсмены и тренеры давно стали нашими учителями и примерами для подражания. Анатолий Владимирович Тарасов, Виктор Васильевич Тихонов, Владимир Владимирович Юрзинов – все они родились и выросли в Москве, тренировали столичные клубы и стали легендами нашего хоккея.

От всей души желаю Московскому спорту процветания, развития и побед на благо всей России!» – написал главный тренер СКА, первый вице-президент ФХР Ротенберг.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
Рома ты лишил Питер требла - золота в футболе, хоккей, баскетбол, не тебе говорить про вызов)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
а по каким правилам русского языка Московский спорт пишется с заглавной буквы?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ленинград /Санкт -Петербург знает много великих спортсменов и их достижения . Только , Ротенберг к этим достижениям не имеет никакого отношения .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ фахитос
ну а что когда лысый на Москву шел ты его на Питер не развернул
Когда лысый шел на Москву, Ротенберги собирались в Хельсинки😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фахитос
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ну а что когда лысый на Москву шел ты его на Питер не развернул
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
ох уж эти Ротенберги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
а Рома разве не улетел или некуда?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Иди, Рома
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ Bartez1986
а по каким правилам русского языка Московский спорт пишется с заглавной буквы?
Это финский
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yura90
Ответ фахитос
ну а что когда лысый на Москву шел ты его на Питер не развернул
беда с географией на лицо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Красная стрела
Когда лысый шел на Москву, Ротенберги собирались в Хельсинки😂
они же кореша по-моему,Питерские,нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий