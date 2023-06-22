Монахан о травмах: «Я близок к 100 процентам готовности. Жду возможности показать всем, что я по-прежнему хороший игрок в НХЛ»

Шон Монахан прокомментировал подписание нового контракта с «Монреалем».

Хоккеист продлил соглашение с клубом на один сезон и 1,98 млн долларов.

В декабре он получил повреждение нижней части тела, из-за которого пропустил оставшуюся часть сезона.

Монахан пропускал 12 и более матчей в каждом из четырех последних сезонов.

«Самое главное для меня – провести полный сезон, быть здоровым и помочь «Монреалю» попытаться выйти в плей-офф.

У нас есть много игроков, которые жаждут проявить себя. Есть ребята, которым нужно сделать шаги в правильном направлении. У нас отличная команда, я очень рад быть ее частью.

Я бы сказал, что настолько близок к 100 процентам готовности, насколько не был в течение последних четыре или пять лет.

Готов доказать себе, что я по-прежнему хороший игрок в этой лиге. С нетерпением жду возможности показать это всем», – сказал нападающий «Монреаля» Шон Монахан.