«Сент-Луису» может быть интересен Келлер, если «Аризона» будет готова к обмену форвада
Клейтон Келлер может быть интересен «Сент-Луису».
Сообщается, что «Блюз» могут предпринять действия по изменению состава на драфте НХЛ.
В частности, команда может быть активна в отношении форварда Клейтона Келлера, если «Аризона» сделает игрока доступным для обмена.
В сезоне-2022/23 Келлер набрал 86 (37+49) очков в 82 играх, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром «Койотис».
«Аризона» не вышла в плей-офф в 10 из последних 11 сезонов. Контракт Келлера с клубом рассчитан до конца сезона-2027/28.
Комментарии