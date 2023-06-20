«Сент-Луису» может быть интересен Келлер, если «Аризона» будет готова к обмену форвада

Клейтон Келлер может быть интересен «Сент-Луису».

Сообщается, что «Блюз» могут предпринять действия по изменению состава на драфте .

В частности, команда может быть активна в отношении форварда , если « » сделает игрока доступным для обмена.

В сезоне-2022/23 Келлер набрал 86 (37+49) очков в 82 играх, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром «Койотис».

«Аризона» не вышла в плей-офф в 10 из последних 11 сезонов. Контракт Келлера с клубом рассчитан до конца сезона-2027/28.