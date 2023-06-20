«Сент-Луису» может быть интересен Келлер, если «Аризона» будет готова к обмену форвада

Теги возможные переходы Сент-Луис Аризона НХЛ Клейтон Келлер Хоккей

Клейтон Келлер может быть интересен «Сент-Луису».

Сообщается, что «Блюз» могут предпринять действия по изменению состава на драфте НХЛ.

В частности, команда может быть активна в отношении форварда Клейтона Келлера, если «Аризона» сделает игрока доступным для обмена.

В сезоне-2022/23 Келлер набрал 86 (37+49) очков в 82 играх, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром «Койотис».

«Аризона» не вышла в плей-офф в 10 из последних 11 сезонов. Контракт Келлера с клубом рассчитан до конца сезона-2027/28. 

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