Провольнев привез Кубок Гагарина в Воронеж: «Хочется верить, что в следующем году опять приеду сюда с трофеем»

Владислав Провольнев привез Кубок Гагарина в Воронеж.

– Очень счастлив. Для меня Воронеж – родной город, я здесь начинал делать свои первые шаги.

Хочется сказать всем спасибо за то, что пришли разделить со мной этот праздник.

– Сложно ли выиграть второй раз подряд?

– Конечно, очень сложно. Но я надеюсь, это не последний кубок. Хочется верить, что в следующем году приеду сюда опять с Кубком Гагарина, – сказал защитник .