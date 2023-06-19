Провольнев привез Кубок Гагарина в Воронеж: «Хочется верить, что в следующем году опять приеду сюда с трофеем»
Владислав Провольнев привез Кубок Гагарина в Воронеж.
– Очень счастлив. Для меня Воронеж – родной город, я здесь начинал делать свои первые шаги.
Хочется сказать всем спасибо за то, что пришли разделить со мной этот праздник.
– Сложно ли выиграть Кубок Гагарина второй раз подряд?
– Конечно, очень сложно. Но я надеюсь, это не последний кубок. Хочется верить, что в следующем году приеду сюда опять с Кубком Гагарина, – сказал защитник ЦСКА.
Комментарии