«Даллас» продлил вратаря Мэттью Мюррея на год. Он провел 3 матча в НХЛ в прошлом сезоне

«Даллас» продлил контракт с вратарем Мэттью Мюрреем на год.

Соглашение с 25-летним вратарем является двусторонним.

Зарплата Мюррея (игрок не является родственником вратаря «Торонто» – прим. Sports.ru) составит 775 тысяч долларов на уровне НХЛ и 110 тысяч – в . Гарантированный минимум за сезон – 137,5 тысячи.

В минувшем сезоне Мэттью дебютировал в , сыграв 3 матча за « » в регулярном чемпионате (84,4% сэйвов, 3,39 коэффициент надежности).

В АХЛ провел 34 матча (91,1%, 2,37), в Кубке Колдера – 8 (90,9%, 2,79).