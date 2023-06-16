«Даллас» продлил вратаря Мэттью Мюррея на год. Он провел 3 матча в НХЛ в прошлом сезоне

Теги Даллас НХЛ АХЛ Техас Мэттью Мюррей Хоккей

«Даллас» продлил контракт с вратарем Мэттью Мюрреем на год.

Соглашение с 25-летним вратарем является двусторонним. 

Зарплата Мюррея (игрок не является родственником вратаря «Торонто» – прим. Sports.ru) составит 775 тысяч долларов на уровне НХЛ и 110 тысяч – в АХЛ. Гарантированный минимум за сезон – 137,5 тысячи. 

В минувшем сезоне Мэттью дебютировал в НХЛ, сыграв 3 матча за «Даллас» в регулярном чемпионате (84,4% сэйвов, 3,39 коэффициент надежности). 

В АХЛ провел 34 матча (91,1%, 2,37), в Кубке Колдера – 8 (90,9%, 2,79). 

1 комментарий

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Direct free kick
Это не тот Мюррей
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