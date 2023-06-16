Министр спорта Башкирии: «Салават» – бренд республики и хоккейной России. Будем помогать клубу, знаем, как это сделать»

Теги Салават Юлаев КХЛ Р-Спорт Хоккей

Министр спорта Башкирии назвал «Салават Юлаев» брендом республики и хоккейной России.

В июне клуб сообщил о погашении всех долгов перед хоккеистами. Задолженность по зарплате перед 23 игроками за период с февраля по апрель составила 251 миллион рублей.

«С «Салаватом Юлаевым» все будет хорошо. Это бренд республики и хоккейной России.

Мы будем помогать клубу. Мы знаем, как это сделать», – сказал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

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