Министр спорта Башкирии: «Салават» – бренд республики и хоккейной России. Будем помогать клубу, знаем, как это сделать»
Министр спорта Башкирии назвал «Салават Юлаев» брендом республики и хоккейной России.
В июне клуб сообщил о погашении всех долгов перед хоккеистами. Задолженность по зарплате перед 23 игроками за период с февраля по апрель составила 251 миллион рублей.
«С «Салаватом Юлаевым» все будет хорошо. Это бренд республики и хоккейной России.
Мы будем помогать клубу. Мы знаем, как это сделать», – сказал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.
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