Дон Черри: «24 канадских хоккеиста в составе «Вегаса» – красота. Больше, чем во всех остальных командах НХЛ»
Дон Черри отметил важность канадских хоккеистов в составе «Вегаса».
«Голден Найтс» впервые в своей шестилетней в истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии.
«Поздравлю «Вегас». Ставлю на то, что прошлым вечером была вечерника [в честь победы].
Сколько канадцев было в составе этой команды? Красота. В составе «Вегаса» 24 канадских хоккеиста.
«Голден Найтс» имеют больше всего канадских игроков в составе, чем 31 остальная команда в лиге», – написал канадский эксперт Дон Черри.
В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!
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