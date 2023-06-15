Дон Черри: «24 канадских хоккеиста в составе «Вегаса» – красота. Больше, чем во всех остальных командах НХЛ»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Дон Черри Вегас Хоккей

Дон Черри отметил важность канадских хоккеистов в составе «Вегаса».

«Голден Найтс» впервые в своей шестилетней в истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии.

«Поздравлю «Вегас». Ставлю на то, что прошлым вечером была вечерника [в честь победы].

Сколько канадцев было в составе этой команды? Красота. В составе «Вегаса» 24 канадских хоккеиста.

«Голден Найтс» имеют больше всего канадских игроков в составе, чем 31 остальная команда в лиге», – написал канадский эксперт Дон Черри.

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

3 комментария

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vdvbill.e1.ru
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Чем остальные вместе взятые))
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Direct free kick
90 лет Дону Черри - больше чем его IQ
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хОКкейный батя
Я понял это Баттл в неким Романом
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