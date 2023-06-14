Райлли Смит: «После поражения в финале-2018 владелец «Вегаса» сказал: «Окей, Кубок Стэнли через три сезона»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Райлли Смит Уильям Фоли Хоккей

Райлли Смит рассказал об амбициозности владельца «Вегаса».

«После того, как мы проиграли в финале в своем первом сезоне, Уильям сказал: «Окей, Кубок Стэнли через три сезона».

Не знаю, было ли эта цитата растиражирована, но мы понимали, что у нас есть команда, которая каждый сезон борется за Кубок Стэнли.

Мы в лучшей позиции сегодня, но предстоит еще много работы», – сказал нападающий «Вегаса» Райлли Смит.

В своем дебютном сезоне-2017/18 в НХЛ «Голден Найтс» уступили «Вашингтону» со счетом 1-4 в серии.

Уильям Фоли, владелец «Вегаса», в 2016 году, еще до вступления команды в НХЛ, заявил: «Плей-офф через три сезона, Кубок Стэнли – через шесть. Никаких оправданий. Это стандарт. Считаю, что это очень терпеливо».

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