Защитник «Лады» Глухов: «Тренеры и руководство весь сезон напоминали, что это просмотр в КХЛ. После вылета в 1-м раунде всякие мысли были»

Защитник «Лады» Николай Глухов высказался о возвращении команды в КХЛ.

– Как Тольятти встретил возвращение в КХЛ?

– Конечно же, рады все: болельщики, город в целом. Как только объявили о такой возможности - все находились в предвкушении. Это уникальная возможность посмотреть своими глазами на лучших хоккеистов в стране. Команда, город и болельщики заслужили возвращение в КХЛ.

– В одном из интервью вы говорили, что переходя в «Ладу», держали в голове то, что она собирается в КХЛ. Но прошлым летом еще не было таких разговоров, по крайней мере, публично. Или вам намекали? Что-то обещали?

– Мне лично ничего не обещали. Но разговоры такие ходили. Конкретики не было, но настрой вернуться в КХЛ чувствовался. А когда объявили о заявке на повышение, то для нас весь сезон стал просмотровым. Не месяц просмотра, а целый год. Нам так и объявили. Каждый должен был доказать, что достоин пойти вместе с «Ладой» выше. Нам тренеры и руководство весь сезон напоминали, что для нас это просмотр в КХЛ. Чем лучше результат - тем больше перспектив было остаться.

– Проигрывая в первом раунде « », не думали, что своими руками можете сорвать переход клуба в КХЛ?

– Всякие мысли были. Проигрывать в принципе неприятно. И об этом тоже думал. Мол, посмотрят на наш результат и скажут: ну какая им ? Или просто никого из состава, который вылетел в первом раунде, не возьмут в обновленную команду. Так что последствия в своей голове я, конечно, прокручивал самые разные, – сказал .