Где смотреть Флорида – Вегас, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Стэнли 11 июня

Теги Флорида Кубок Стэнли Вегас Хоккей

В воскресенье, 11 июня, сыграют Флорида и Вегас в четвертом матче финала Кубка Стэнли.

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  • Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать канал Setanta Sports, сайты букмекерских контор и разнообразные пиратские сервисы.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Флорида – Вегас

  • Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.

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